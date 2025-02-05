Без поддержки со стороны США Украина и в дальнейшем будет терять свои территории.

Об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

« Б е з п о д д е р ж к и С Ш А и л и п р и м е д л е н н о й п о д д е р ж к е м ы м о ж е м п о т е р я т ь ч а с т и н а ш е й т е р р и т о р и и » , - п о д ч е р к н у л о н .

По словам Зеленского, в ходе предоставления помощи Украине со стороны США «много денег куда-то исчезло». Украинский лидер уточнил, что Киев недополучил стони миллиардов долларов от Вашингтона.

Кроме того, Зеленский признал, что военная техника, которую ВСУ получают от Запада, не является «совсем уж новой».

Зеленский признал невозможность Украины вернуть потерянные территории

До этого украинский лидер признал, что ВСУ не способны вернуть территории, которые Киев утратил.

Говоря о нынешнем положении ВСУ на поле боя, Зеленский отметил, что оно «очень сложное». Вместе с тем он заявил о готовности его страны к завершению горячей фазы боевых действий. Кроме того, он выразил мнение, что Киев «готов перейти на дипломатический путь».