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Зеленский сделал признание о потерянных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть утраченные территории, пишет РИА Новости.

" М ы н е м о ж е м в е р н у т ь в с е н а ш и т е р р и т о р и и . М ы а д е к в а т н ы е л ю д и , м ы н е м о ж е м п о т е р я т ь м и л л и о н ы л ю д е й р а д и р е з у л ь т а т а , к о т о р ы й м о ж е т н е с л у ч и т ь с я " , — с к а з а л о н .

Трамп рассказал о переговорах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

" У н а с и д у т о ч е н ь х о р о ш и е п е р е г о в о р ы , о ч е н ь к о н с т р у к т и в н ы е п е р е г о в о р ы п о У к р а и н е . И м ы в е д е м п е р е г о в о р ы с р у с с к и м и и у к р а и н с к и м р у к о в о д с т в о м " , - р а с с к а з а л а м е р и к а н с к и й л и д е р в х о д е с о в м е с т н о й п р е с с - к о н ф е р е н ц и и с и з р а и л ь с к и м п р е м ь е р о м Б и н ь я м и н о м Н е т а н ь я х у .

Трамп призвал полностью снести сектор Газа

Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос". По его мнению, в свете непригодности для жизни, беженцев лучше переселить, пишет РИА Новости.

" М а л о ч т о о с т а л о с ь , п о ч е м у м о ж н о у д а р и т ь . Э т о п л о щ а д к а п о д с н о с . В с е м е с т о с н е с е н о . Э т о н е б е з о п а с н о , э т о а н т и с а н и т а р и я . Э т о н е т о м е с т о , г д е л ю д и х о т я т ж и т ь " , - з а я в и л Т р а м п ж у р н а л и с т а м .

США при этом не будут финансировать попытки переселения, их профинансировать могут ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства, утверждает Трамп.

Украине придется вступить в БРИКС, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украине придется вступить в межгосударственное объединение БРИКС из-за нежелания стран-членов ЕС принимать Киев в свои ряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись депутата в Telegram-канале.

" Э т о ( з а я в л е н и е Д у д ы . — П р и м . р е д . ) о з н а ч а е т , ч т о в Е С в с е п р о в с е х в и д я т , и в о е в а в ш и х п р о с т о н е п у с т я т . Н у , н и ч е г о , н а м в с е р а в н о д о р о г а в Б Р И К С — т у д а п о е д е т е " , — о т м е т и л н а р д е п .

Таким образом Дубинский отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды, который в понедельник заявил, что по окончании конфликта на Украине может резко вырасти международная организованная преступность.

Никарагуа вышла из ФАО

Правительство Никарагуа, отреагировав на недавний доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) о состоянии продовольственной безопасности в 2024 году, обвинило организацию в распространении непроверенной информации с политической подоплекой. В связи с этим Никарагуа приняло решение выйти из состава ФАО и закрыть ее представительства на своей территории, пишет РИА Новости.