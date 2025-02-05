Пока вы спали: снос сектора Газа и Зеленский о потерянных территориях Украины
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Зеленский сделал признание о потерянных территориях
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть утраченные территории, пишет РИА Новости.
"Мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди, мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может не случиться", — сказал он.
Трамп рассказал о переговорах с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
"У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством", - рассказал американский лидер в ходе совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Трамп призвал полностью снести сектор Газа
Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос". По его мнению, в свете непригодности для жизни, беженцев лучше переселить, пишет РИА Новости.
"Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить", - заявил Трамп журналистам.
США при этом не будут финансировать попытки переселения, их профинансировать могут ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства, утверждает Трамп.
Украине придется вступить в БРИКС, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украине придется вступить в межгосударственное объединение БРИКС из-за нежелания стран-членов ЕС принимать Киев в свои ряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись депутата в Telegram-канале.
"Это (заявление Дуды. — Прим. ред.) означает, что в ЕС все про всех видят, и воевавших просто не пустят. Ну, ничего, нам все равно дорога в БРИКС — туда поедете", — отметил нардеп.
Таким образом Дубинский отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды, который в понедельник заявил, что по окончании конфликта на Украине может резко вырасти международная организованная преступность.
Никарагуа вышла из ФАО
Правительство Никарагуа, отреагировав на недавний доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) о состоянии продовольственной безопасности в 2024 году, обвинило организацию в распространении непроверенной информации с политической подоплекой. В связи с этим Никарагуа приняло решение выйти из состава ФАО и закрыть ее представительства на своей территории, пишет РИА Новости.
"Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна. В связи с этим мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой Организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа", - говорится в заявлении министра иностранных дел Вальдрака Йенчке, которое опубликовал на своем сайте телевизионный Canal 4.