Украинский лидер Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, предлагая Штатам редкоземельные металлы с территории Украины, поскольку разведданных о таких ресурсах с экономически оправданной стоимостью в стране почти не осталось.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман… разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет», — обратил внимание он.
По словам главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в ходе СВО.
До этого газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.
Зеленский заявил о многомиллиардной коррупции на Украине
Отмечалось, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.