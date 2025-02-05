Украинский лидер Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, предлагая Штатам редкоземельные металлы с территории Украины, поскольку разведданных о таких ресурсах с экономически оправданной стоимостью в стране почти не осталось.

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Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

« З е л е н с к и й п ы т а е т с я п р о д а т ь Т р а м п у в о з д у х , и д я с о з н а т е л ь н о н а о б м а н … р а з в е д а н н ы х м е с т о р о ж д е н и й р е д к о з е м е л ь н ы х м е т а л л о в н а У к р а и н е с э к о н о м и ч е с к и о п р а в д а н н о й с т о и м о с т ь ю п р а к т и ч е с к и н е т » , — о б р а т и л в н и м а н и е о н .

По словам главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в ходе СВО.

До этого газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

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Отмечалось, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.