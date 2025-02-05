Новый госсекретарь США Рубио сделал заявление о судьбе Газы

Новый госсекретарь США Рубио призвал сделать Газу снова прекрасной
Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал «сделать Газу снова прекрасной» на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о готовности Соединённых Штатов «взять контроль» над анклавом.
В соцсети X Рубио подчеркнул, что Газа «должна быть свободна от ХАМАС».
«Как заявил сегодня президент, США готовы взять на себя лидерство и Сделать Газу Снова Прекрасной. Наша цель — прочный мир в регионе для всех людей», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру.
Также после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он отметил, что Соединённые Штаты могут отправить своих военных в Газу в случае необходимости.