Новый госсекретарь США Рубио сделал заявление о судьбе Газы

Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал «сделать Газу снова прекрасной» на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о готовности Соединённых Штатов «взять контроль» над анклавом.

В соцсети X Рубио подчеркнул, что Газа «должна быть свободна от ХАМАС».

« К а к з а я в и л с е г о д н я п р е з и д е н т , США готовы взять на себя лидерство и Сделать Газу Снова Прекрасной. Наша цель — прочный мир в регионе для всех людей», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру.

Также после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он отметил, что Соединённые Штаты могут отправить своих военных в Газу в случае необходимости.