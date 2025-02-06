В США испугались заявлений Трампа по сектору Газа

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что его страна могла бы на продолжительное время владеть сектором Газа, шокировали высокопоставленных чиновников в Белом доме. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

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До того, как Трамп объявил о своей идее публично, он не обсуждал ее с представителями Госдепартамента и Пентагона, отмечает издание. У министра обороны США Пита Хегсета даже не было возможности рассчитать стоимость этого предложения и решить, какое количество американских военных понадобится для его реализации и по какому плану они будут действовать.

В частных беседах американский лидер уже говорил о возможном «владении Газой», но этот вопрос не поднимался на официальном уровне. Визит в палестинский анклав спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа, по всей видимости, подкрепил эту инициативу Трампа, однако ни сотрудники Белого дома, ни израильские чиновники не ожидали, что он объявит об этом 4 февраля, говорится в статье.

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Несколько американских чиновников заявили газете, что они до сих пор пытаются понять, как у Трампа возникла такая идея, и считают ее запредельной даже для него.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседние страны, в частности в Египте и Иордании. Он отметил, что уже говорил по этому поводу с королем Иордании Абдаллой II.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».