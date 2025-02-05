Почтовая служба США перестала принимать посылки из Китая

Почтовая служба Соединенных Штатов приостановила прием посылок из Китая. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), американская почта не предоставила никаких объяснений причин приостановки.

При этом, по сведениям издания, прием писем и бандеролей из КНР продолжается.

Пока неясно, связан ли этот шаг с пошлинами Пекина, решение о которых было принято в ответ на введенные ранее администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на китайские товары, отмечает SCMP.

1 февраля Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, на товары из КНР вводятся дополнительные пошлины в размере 10%. В ответ на эти меры Госсовет КНР издал указ, согласно которому с 10 февраля 2025 года страна вводит пошлины на импорт американских энергоресурсов. Нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и СПГ - 15%. Кроме того, пошлиной в 10% будут облагаться американские многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственная техника.