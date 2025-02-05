В ЕС заявили о кризисе в Приднестровье из-за одного решения Украины

Член Европейского парламента (ЕП) от Литвы Людас Мажилис заявил о кризисе, с которым столкнулось Приднестровье из-за решения Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию. Об этом говорится в письме евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

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« С а м о п р о в о з г л а ш е н н ы й р е г и о н П р и д н е с т р о в ь е б ы л о т р е з а н о т п о с т а в о к г а з а в я н в а р е 2 0 2 5 г о д а . Р о с с и й с к и й г а з б о л ь ш е н е п о с т у п а е т в р е г и о н п о с л е т о г о , к а к У к р а и н а п р и о с т а н о в и л а п о с т а в к и р о с с и й с к о г о г а з а ч е р е з с в о ю т е р р и т о р и ю . П р и д н е с т р о в ь е , н а с е л е н и е к о т о р о г о с о с т а в л я е т 4 6 5 0 0 0 ч е л о в е к , п о г р у з и л о с ь в э н е р г е т и ч е с к и й , э к о н о м и ч е с к и й и , в о з м о ж н о , г у м а н и т а р н ы й к р и з и с » , — н а п о м н и л М а ж и л и с .

Красносельский: Приднестровье устраивает вариант помощи от ЕС

Он спрашивает у ЕК о ее планах по «укреплению демократического процесса» в регионе.

« Е с т ь л и у К о м и с с и и к а к и е - л и б о м е р ы д л я п р е о д о л е н и я э т о г о к о н к р е т н о г о к р и з и с а в н а ч а л е 2 0 2 5 г о д а ? ( . . . ) К а к и е ш а г и Е в р о к о м и с с и я п л а н и р у е т п р е д п р и н я т ь д л я и н т е г р а ц и и П р и д н е с т р о в ь я в п р о е в р о п е й с к и й п у т ь М о л д о в ы , и л и ж е К о м и с с и я о т д а л а р е г и о н п о д в л и я н и е и " о п е к у " Р о с с и и ? » — у т о ч н и л д е п у т а т .

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев и глава государства Майя Санду ничего не сделали для предотвращения энергетического кризиса. При этом, по его словам, молдавское руководство еще полтора года назад знало о решении Украины прекратить транзит российского газа.

Энергокризис в регионе начался с 1 января, когда Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию после истечения пятилетнего контракта, а также после остановки поставок топлива в Молдавию из-за споров о накопившемся долге перед «Газпромом».