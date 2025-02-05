В ЕС осудили миграционную политику премьера Польши

Члены Европейского парламента (ЕП) от Франции Фабрис Леджери и Жан-Поль Гарро жестко осудили миграционную политику премьер-министра Польши Дональда Туска и его намерения препятствовать въезду мусульман в Евросоюз (ЕС). Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

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« В в и д е о р о л и к е , о п у б л и к о в а н н о м 2 и ю л я 2 0 2 3 г о д а , Д о н а л ь д Т у с к , т о г д а ш н и й л и д е р ц е н т р и с т с к о й " Г р а ж д а н с к о й п л а т ф о р м ы " ( в х о д я щ е й в Е в р о п е й с к у ю н а р о д н у ю п а р т и ю ) , р а с к р и т и к о в а л д е й с т в у ю щ е е п р а в и т е л ь с т в о з а т о , ч т о о н о п о з в о л и л о т ы с я ч а м м и г р а н т о в " и з м у с у л ь м а н с к и х с т р а н " в ъ е х а т ь в П о л ь ш у . О н т а к ж е в ы с т у п и л п р о т и в п р е д п о л а г а е м о г о п р о е к т а п о у п р о щ е н и ю в и з о в о г о р е ж и м а д л я г р а ж д а н 2 1 с т р а н ы , в к л ю ч а я н е с к о л ь к о с т р а н А ф р и к и и Б л и ж н е г о В о с т о к а . Д р у г и м и с л о в а м и , о н в ы с т у п а л з а п о л и т и к у з а п р е т а в ъ е з д а м у с у л ь м а н в П о л ь ш у . К р о м е т о г о , о н в ы р а з и л с в о е н е с о г л а с и е с п р о г р а м м о й п е р е с е л е н и я в Е С , в к л ю ч е н н о й в П а к т Е С о п р е д о с т а в л е н и и у б е ж и щ а и м и г р а ц и и , к о т о р у ю о н н а з в а л " у г р о з о й б е з о п а с н о с т и П о л ь ш и " » , — н а п о м н и л и е в р о д е п у т а т ы .

В Польше раскрыли возможный ответ ЕС на пошлины Трампа

С е г о д н я , б у д у ч и п р е м ь е р - м и н и с т р о м Польши, Дональд Туск продолжает выступать против Пакта ЕС о предоставлении убежища и миграции. Однако он приветствует интерпретацию Еврокомиссии, которая позволяет государству-члену отступать от права ЕС на убежище, когда оно сталкивается с чрезвычайной миграционной ситуацией, организованной соседней третьей страной Фабрис Леджери, Жан-Поль Гарро члены ЕП от Франции

В связи с этим они адресуют ЕК вопрос о ее мнении относительно взглядов польского премьера.

« З а н я л а л и К о м и с с и я о п р е д е л е н н у ю п о з и ц и ю и л и н а м е р е н а э т о с д е л а т ь в о т н о ш е н и и з а я в л е н н о г о Д о н а л ь д о м Т у с к о м ж е л а н и я п р е п я т с т в о в а т ь в ъ е з д у м и г р а н т о в и з м у с у л ь м а н с к и х с т р а н в П о л ь ш у ? » — с п р о с и л и ч л е н ы Е П .

Ранее Туск раскритиковал слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов. Польский премьер отметил, что подобные высказывания звучат «слишком знакомо и зловеще».

« О с о б е н н о , к о г д а ч а с ы о т д е л я ю т н а с о т г о д о в щ и н ы о с в о б о ж д е н и я О с в е н ц и м а » , — п о д ч е р к н у л о н .

Маск выступил на предвыборном мероприятии немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), где заявил о чрезмерном внимании в Германии к чувству вины за прошлое. Он подчеркнул, что «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».