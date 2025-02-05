Никарагуа вышла из ФАО

Правительство Никарагуа объявило о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) из-за неподтвержденной информации в докладе о состоянии продовольственной безопасности в мире в 2024 году. Об этом заявил глава никарагуанского МИД Вальдрак Йенчке, передает РИА Новости.

« В с в я з и с э т и м м ы с о о б щ а е м о в ы х о д е Н и к а р а г у а и з э т о й О р г а н и з а ц и и и т р е б у е м н е м е д л е н н о г о з а к р ы т и я е е п р е д с т а в и т е л ь с т в а и о ф и с о в в Н и к а р а г у а » , — с к а з а л о н , п о д ч е р к н у в , ч т о п о з и ц и я Ф А О п о о т н о ш е н и ю к Н и к а р а г у а н е п р и е м л е м а , н е д о п у с т и м а и н е у в а ж и т е л ь н а .

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В докладе указано, что около четверти населения Никарагуа не имеет доступа к здоровой пище, а недоедание в стране составляет свыше четырех процентов. ФАО обвинили в «интервенционистском и агрессивном характере» доклада, а также в дискредитации усилий властей Никарагуа по обеспечению продовольственной безопасности, развитию человеческого потенциала и борьбе с нищетой.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека. США также покинут Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР).