Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Украине придётся вступить в межгосударственное объединение БРИКС из-за нежелания стран-членов ЕС принимать Киев в свои ряды.

Таким образом он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о возможном росте преступности после окончания конфликта на Украине.

Стало известно условие вступления Украины в НАТО

В своём Telegram-канале Дубинский отметил, что заявление польского лидера подтверждает, что в ЕС все про всех видят, и «воевавших просто не пустят».

« Н у , н и ч е г о , н а м в с ё р а в н о д о р о г а в БРИКС — туда поедете», — сказал нардеп.

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, в свою очередь, заявил о том, что Дуда сам разжигал конфликт на Украине, а теперь опасается роста преступности.