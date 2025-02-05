Депутат Рады Дубинский: Украине придётся вступить в БРИКС
Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Украине придётся вступить в межгосударственное объединение БРИКС из-за нежелания стран-членов ЕС принимать Киев в свои ряды.
Таким образом он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о возможном росте преступности после окончания конфликта на Украине.
Стало известно условие вступления Украины в НАТО
В своём Telegram-канале Дубинский отметил, что заявление польского лидера подтверждает, что в ЕС все про всех видят, и «воевавших просто не пустят».
«Ну, ничего, нам всё равно дорога в БРИКС — туда поедете», — сказал нардеп.
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, в свою очередь, заявил о том, что Дуда сам разжигал конфликт на Украине, а теперь опасается роста преступности.