В России оценили перспективы Маска в администрации Трампа

Илон Маск на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE) вряд ли сможет добиться значительных успехов. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов.

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« [ М а с к ] х о ч е т с д е л а т ь и з б о л ь ш о г о к о с н о г о а п п а р а т а б ю р о к р а т и и н е ч т о э ф ф е к т и в н о е . В п р о ч е м , п о к а в м и р е э т о н и к о м у т а к и н е у д а л о с ь с д е л а т ь » , — о ц е н и л о н п е р с п е к т и в ы р а б о т ы м и л л и а р д е р а в а д м и н и с т р а ц и и п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а Т р а м п а .

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По словам политолога, Илон Маск обратился к известной идее правых о необходимости сокращения бюрократического аппарата. Согласно этому воззрению, правительство является не решением проблемы, а проблемой само по себе. Вместе с тем неясно, как именно новый департамент реализует эту идею и повысит эффективность управления, отметил Кузнецов.

Ранее в Белом доме оценили деятельность Маска на новом посту. По мнению пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, он самоотверженно служит в администрации США. Департамент, как сообщалось, будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.