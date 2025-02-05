Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет нацистские корни, о чем свидетельствуют ее призывы к поставкам оружия Украине. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал пост политика о необходимости продолжать оказывать военную помощь Киеву.

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« В ы у ж е у б и л и м и л л и о н у к р а и н ц е в . Х о т и т е е щ е м и л л и о н ? В а ш и н а ц и с т с к и е к о р н и д а ю т о с е б е з н а т ь , У р с у л а ! » — н а п и с а л Р и т т е р .

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Киеву и предоставлять необходимую помощь независимо от позиции США.