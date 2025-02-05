Российский посол предостерег Польшу от «самоубийственного» шага

Участие Польши в боевых действиях на Украине станет самоубийством. Об этом предупредил посол России в Варшаве Сергей Андреев в разговоре с РИА Новости.

Он прокомментировал намерение польских властей увеличить траты на оборону, отметив, что они объясняют свое решение «российской угрозой». Однако, по мнению Андреева, милитаризация страны лишена смысла независимо от мотивов.

Польша захотела быть участницей переговоров по Украине

« В л ю б о м с л у ч а е э т и т р а т ы б е с с м ы с л е н н ы : е с л и д л я з а щ и т ы о т н а с , т о м ы н а П о л ь ш у н а п а д а т ь н е с о б и р а е м с я , н а м э т о н и к ч е м у ; е с л и д л я н а п а д е н и я н а Р о с с и ю и л и Б е л о р у с с и ю и л и д л я у ч а с т и я в б о е в ы х д е й с т в и я х п р о т и в Р о с с и и в з о н е С В О , т о э т о п р я м о й п у т ь к с а м о у б и й с т в у » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не представляет себе сценария, при котором произошла бы отправка польских войск на Украину. Он считает, что безопасность Киеву могли бы гарантировать инвестиции американских и европейских компаний.