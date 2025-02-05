Назван наиболее выгодный для Трампа сценарий украинского конфликта

Значительно более выгодным для президента США Дональда Трампа кажется завершение украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Тем не менее, он отметил, что это может привести к некоторым потерям для американского военно-промышленного комплекса (ВПК).

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« У к р а и н с к и й к о н ф л и к т н е в ы г о д е н Т р а м п у . В о - п е р в ы х , э т о к о н ф л и к т с я д е р н о й с в е р х д е р ж а в о й , ч т о ч р е в а т о я д е р н о й в о й н о й . В о - в т о р ы х , п р о т и в о с т о я н и е с т о и т С Ш А о г р о м н ы х с р е д с т в , к о т о р ы е м о ж н о б ы л о б ы п у с т и т ь н а р е ш е н и е м н о г о ч и с л е н н ы х в н у т р е н н и х п р о б л е м , — с ч и т а е т п о л и т о л о г . — К р о м е т о г о , г л а в н ы й к о н к у р е н т С Ш А — э т о К и т а й . А с а н к ц и и , к о н ф л и к т с З а п а д о м п о д т а л к и в а ю т Р о с с и ю , е е э к о н о м и к у в о б ъ я т и я э к о н о м и к и К и т а я » .

Трамп: США ведут переговоры с руководством России и Украины

Прекращение украинского конфликта, как отметил Марков, тоже чревато для США определенными потерями. Но они, по оценке политолога, будут несоизмеримо меньше, чем ущерб от продолжения противостояния.

« К о н е ч н о , б у д у т к а к и е - т о п о т е р и д л я В П К . З а т о в ы и г р а ю т д р у г и е к о р п о р а ц и и — в ы г о д ы т у т о ч е в и д н ы . Е д и н с т в е н н о е , ч т о с м у щ а е т Т р а м п а , — у р е г у л и р о в а н и е п р о т и в о с т о я н и я н е д о л ж н о в ы г л я д е т ь к а к е г о к а п и т у л я ц и я , о с о б е н н о в у с л о в и я х к р а й н е з а в ы ш е н н ы х о ж и д а н и й . Э т о , п о ж а л у й , г л а в н о е , ч т о е г о у д е р ж и в а е т » , — з а к л ю ч и л с о б е с е д н и к « Л е н т ы . р у » .

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Трамп относится к конфликту на Украине как к бизнесу. По его мнению, американскому президенту важно получить выгоду от поддержки Киева.