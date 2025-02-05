Назван наиболее выгодный для Трампа сценарий украинского конфликта
Значительно более выгодным для президента США Дональда Трампа кажется завершение украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Тем не менее, он отметил, что это может привести к некоторым потерям для американского военно-промышленного комплекса (ВПК).
«Украинский конфликт невыгоден Трампу. Во-первых, это конфликт с ядерной сверхдержавой, что чревато ядерной войной. Во-вторых, противостояние стоит США огромных средств, которые можно было бы пустить на решение многочисленных внутренних проблем, — считает политолог. — Кроме того, главный конкурент США — это Китай. А санкции, конфликт с Западом подталкивают Россию, ее экономику в объятия экономики Китая».
Трамп: США ведут переговоры с руководством России и Украины
Прекращение украинского конфликта, как отметил Марков, тоже чревато для США определенными потерями. Но они, по оценке политолога, будут несоизмеримо меньше, чем ущерб от продолжения противостояния.
«Конечно, будут какие-то потери для ВПК. Зато выиграют другие корпорации — выгоды тут очевидны. Единственное, что смущает Трампа, — урегулирование противостояния не должно выглядеть как его капитуляция, особенно в условиях крайне завышенных ожиданий. Это, пожалуй, главное, что его удерживает», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее политолог Александр Рар заявил, что Трамп относится к конфликту на Украине как к бизнесу. По его мнению, американскому президенту важно получить выгоду от поддержки Киева.