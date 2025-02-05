Обвинение Маска в технофашизме объяснили

Левые политики и СМИ клеймят фашистами всех своих противников. Так объяснил обвинение американского миллиардера Илона Маска в технофашизме российский политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов в интервью «Ленте.ру».

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« Э т о т а к с е й ч а с п р и н я т о . В с е м , к т о н е н р а в и т с я " п р о г р е с с и в н о й и н т е л л и г е н ц и и " л е в ы х и л и л е в о ц е н т р и с т с к и х в з г л я д о в , л е п я т н а л о б к л е й м о " ф а ш и с т " » , — о б ъ я с н и л о н .

В России фразой «он еще пожалеет» отреагировали на напоминающий нацистский жест Маска

По мнению политолога, все эти обвинения не стоит рассматривать серьезно. Тем не менее в отношении Илона Маска и других американских IT-магнатов допустимо применять термин «технофеодалы». Теперь предприниматели в цифровой сфере уже не являются традиционными капиталистами, не верят в конкуренцию и используют своих пользователей как собственность.

20 января после инаугурации президента США Дональда Трампа Илон Маск несколько раз вскинул руку — этот жест многим напомнил нацистское приветствие.