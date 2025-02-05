Евросоюзу предрекли сложные времени из-за прихода к власти Трампа

Пока что президент США Дональд Трамп разбирается с Канадой, Мексикой и Китаем, но в дальнейшем возьмется и за Европейский союз (ЕС), убежден политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он предрек большинству лидеров европейских стран сложные времена из-за прихода к власти республиканца.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал трудные месяцы для руководства ЕС, так как, по его словам, Трамп будет отстаивать американские интересы даже против Европы.

Еврокомиссия попыталась предотвратить раскол ЕС из-за Трампа

Действительно, ожидаются довольно сложные времена для евробюрократии Брюсселя и для представителей либеральной части европейского истеблишмента, полагает политолог. Дудаков пояснил, что они являются идеологическими оппонентами Трампа, он не воспринимает их как своих и собирается задавливать по самым разным направлениям. В первую очередь всевозможными торговыми, тарифными войнами.

У Е в р о п ы о ч е н ь б о л ь ш о й п р о ф и ц и т т о р г о в о г о б а л а н с а США, порядка 150 миллиардов долларов, то есть европейцам американский рынок гораздо нужнее, чем американцам европейский рынок. Поэтому здесь у американцев есть преимущество, которым они будут пользоваться Малек Дудаков политолог-американист

« К а к м ы п о н и м а е м , Т р а м п п о д д е р ж и в а е т с а м ы х р а з н ы х п р е д с т а в и т е л е й а л ь т е р н а т и в н о й ч а с т и е в р о п е й с к о й э л и т ы , п р а в ы х , е в р о с к е п т и к о в , к о т о р ы е с о з д а ю т п р о б л е м ы е в р о б ю р о к р а т и и и л и б е р а л ь н ы м л и д е р а м . Т а к и м о б р а з о м , Т р а м п , в о - п е р в ы х , с т а р а е т с я п р и в е с т и к в л а с т и т е х , к т о е м у и д е о л о г и ч е с к и б л и з о к , и п р и э т о м е щ е д о п о л н и т е л ь н о д е с т а б и л и з и р у е т е в р о п е й с к и й п р о е к т и з н у т р и , п о т о м у ч т о е в р о с к е п т и к и в ы с т у п а ю т з а , в о б щ е м - т о , д е з и н т е г р а ц и ю Е в р о с о ю з а и н а д е л е н и е б о л ь ш и м и п о л н о м о ч и я м и к а ж д о г о к о н к р е т н о г о г о с у д а р с т в а , в х о д я щ е г о в Е в р о с о ю з » , — п о д е л и л с я э к с п е р т .

Поэтому в период правления Трампа будут чувствовать себя хорошо, по словам американиста, Орбан или премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которые являются политиками правых взглядов и имеют хорошие отношения с новым американским лидером. Для большинства же лидеров европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца, премьеров Польши, Дании и Испании Дональда Туска, Метте Фредериксена, Педро Санчеса и так далее, наступают сложные времена, отметил Дудаков.

« У ч и т ы в а я , ч т о е в р о п е й с к и й п р о е к т и т а к н а х о д и т с я в к р и з и с е и в о м н о г и х с т р а н а х о с о б о г о р о с т а э к о н о м и к и н е т у , и б ю д ж е т н ы е п р о б л е м ы , п р о б л е м ы с д о л г а м и , к о н е ч н о , о н и н а х о д я т с я в у я з в и м о м п о л о ж е н и и , и Т р а м п э т и м б у д е т п о л ь з о в а т ь с я » , — з а к л ю ч и л о н .

До этого Орбан заявлял, что конфликт на Украине превратится для ЕС в провал, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры.