Евросоюзу предрекли сложные времени из-за прихода к власти Трампа
Пока что президент США Дональд Трамп разбирается с Канадой, Мексикой и Китаем, но в дальнейшем возьмется и за Европейский союз (ЕС), убежден политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он предрек большинству лидеров европейских стран сложные времена из-за прихода к власти республиканца.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал трудные месяцы для руководства ЕС, так как, по его словам, Трамп будет отстаивать американские интересы даже против Европы.
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Действительно, ожидаются довольно сложные времена для евробюрократии Брюсселя и для представителей либеральной части европейского истеблишмента, полагает политолог. Дудаков пояснил, что они являются идеологическими оппонентами Трампа, он не воспринимает их как своих и собирается задавливать по самым разным направлениям. В первую очередь всевозможными торговыми, тарифными войнами.
У Европы очень большой профицит торгового баланса США, порядка 150 миллиардов долларов, то есть европейцам американский рынок гораздо нужнее, чем американцам европейский рынок. Поэтому здесь у американцев есть преимущество, которым они будут пользоваться Малек Дудаков политолог-американист
«Как мы понимаем, Трамп поддерживает самых разных представителей альтернативной части европейской элиты, правых, евроскептиков, которые создают проблемы евробюрократии и либеральным лидерам. Таким образом, Трамп, во-первых, старается привести к власти тех, кто ему идеологически близок, и при этом еще дополнительно дестабилизирует европейский проект изнутри, потому что евроскептики выступают за, в общем-то, дезинтеграцию Евросоюза и наделение большими полномочиями каждого конкретного государства, входящего в Евросоюз», — поделился эксперт.
Поэтому в период правления Трампа будут чувствовать себя хорошо, по словам американиста, Орбан или премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которые являются политиками правых взглядов и имеют хорошие отношения с новым американским лидером. Для большинства же лидеров европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца, премьеров Польши, Дании и Испании Дональда Туска, Метте Фредериксена, Педро Санчеса и так далее, наступают сложные времена, отметил Дудаков.
«Учитывая, что европейский проект и так находится в кризисе и во многих странах особого роста экономики нету, и бюджетные проблемы, проблемы с долгами, конечно, они находятся в уязвимом положении, и Трамп этим будет пользоваться», — заключил он.
До этого Орбан заявлял, что конфликт на Украине превратится для ЕС в провал, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры.