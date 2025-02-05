Трамп заявил об инструкциях на случай своего убийства

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил своим советникам инструкции на случай своего убийства по заказу со стороны Тегерана. Его слова приводит газета New York Post.

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По данным издания, соответствующее заявление он сделал во время подписания указа о возобновлении «максимального давления» на Иран.

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« Е с л и б ы о н и э т о с д е л а л и , т о б ы л и б ы у н и ч т о ж е н ы . Э т о б ы л б ы к о н е ц » , — о т м е т и л а м е р и к а н с к и й л и д е р .

Он также выразил мнение, что с подобным предостережением должен был выступить экс-лидер США Джо Байден, однако тот так и не сделал этого.

« Я н е з н а ю п о ч е м у . В о з м о ж н о , и з - з а н е д о с т а т к а и н т е л л е к т а » , — д о б а в и л Т р а м п .

Ранее Дональд Трамп отметил, что Вашингтон не хочет давить на Тегеран, однако не могут позволить ему получить ядерное оружие.