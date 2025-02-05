Трамп: США ведут переговоры с руководством России и Украины
США ведут «очень конструктивные переговоры» с российским и украинским руководством об урегулировании конфликта на Украине, утверждает американский лидер Дональд Трамп.
«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведём переговоры с российским и с украинским руководством», — цитирует политика РИА Новости.
Трамп выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение в статье для «Комсомольской правды», что Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации Трампа.