Трамп: США ведут переговоры с руководством России и Украины

США ведут «очень конструктивные переговоры» с российским и украинским руководством об урегулировании конфликта на Украине, утверждает американский лидер Дональд Трамп.

« У н а с и д у т о ч е н ь х о р о ш и е п е р е г о в о р ы , о ч е н ь к о н с т р у к т и в н ы е п е р е г о в о р ы п о У к р а и н е . И м ы в е д ё м п е р е г о в о р ы с р о с с и й с к и м и с у к р а и н с к и м р у к о в о д с т в о м » , — ц и т и р у е т п о л и т и к а Р И А Н о в о с т и .

Трамп выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение в статье для «Комсомольской правды», что Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации Трампа.