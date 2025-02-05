Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но никогда ее не получит. Его слова приводит РИА Новости.

« Я з а с л у ж и в а ю е е , н о о н и н и к о г д а м н е е е н е д а д у т » , — п о с е т о в а л п о л и т и к .

Трамп предложил полностью снести сектор Газа из-за непригодности для жизни

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Трамп рассчитывает получить Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта на Украине. По его словам, получение награды — главная причина стремления президента положить конец конфликту.