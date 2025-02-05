Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но никогда ее не получит. Его слова приводит РИА Новости.
«Я заслуживаю ее, но они никогда мне ее не дадут», — посетовал политик.
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Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Трамп рассчитывает получить Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта на Украине. По его словам, получение награды — главная причина стремления президента положить конец конфликту.