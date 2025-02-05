Президент США одобрил идею отправлять преступников в другие страны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приветствовал идею отправлять преступников в другие страны. Об этом он в Белом доме заявил журналистам.

По словам Трампа, среди граждан США есть закоренелые преступники, ужасные люди. И было бы очень правильно вывезти их в другие страны, как это происходит с нелегальными мигрантами.

Трамп объявил о создании лагеря на преступников-нелегалов в Гуантанамо

4 февраля президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что страна готова за деньги принять преступников из США. Он добавил, что для США плата будет незначительной, зато для Сальвадора она существенна.

В ноябре 2024 года Трамп назвал главным врагом страны венесуэльскую преступную группировку Tren de Aragua. Политик обещал запустить масштабную программу депортации и «выгнать всех этих бандитов». Для этого он собирался посадить «кровожадных преступников» в тюрьмы, а затем «вышвырнуть» их из США.

Ранее первый борт с нелегальными мигрантами приземлился на базе США в Гуантанамо.