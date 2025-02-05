Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

« Д у м а ю , м ы о ч е н ь у с п е ш н о з а н и м а е м с я Р о с с и е й и У к р а и н о й . Н а д е ю с ь , ч т о м ы с п р а в и м с я с э т и м в к а к о й - т о м о м е н т в н е с л и ш к о м о т д а л е н н о м б у д у щ е м » , — с к а з а л г л а в а г о с у д а р с т в а .

Трамп заявил о «хороших разговорах» по Украине

Он подчеркнул, что вопрос прекращения боевых действий является сложной проблемой, добавив, что «мы решаем проблемы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. Он предупредил, что если недра останутся под контролем России, то они достанутся другим странам и компаниям.