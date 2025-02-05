Зеленский назвал препятствие для проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения выборов в стране до завершения горячей стадии конфликта. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский назвал препятствие для проведения выборов
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Глава государства подчеркнул, что открыт к любым выборам, но в военное время они невозможны.

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«Конституцию надо было бы изменить. (...) Горячая стадия закончится, закончится военное положение, тогда пройдут выборы», сказал он.

20 мая 2024 года истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового лидера, однако Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».

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