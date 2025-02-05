Зеленский назвал препятствие для проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения выборов в стране до завершения горячей стадии конфликта. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Глава государства подчеркнул, что открыт к любым выборам, но в военное время они невозможны.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

« К о н с т и т у ц и ю н а д о б ы л о б ы и з м е н и т ь . ( . . . ) Г о р я ч а я с т а д и я з а к о н ч и т с я , з а к о н ч и т с я в о е н н о е п о л о ж е н и е , т о г д а п р о й д у т в ы б о р ы » , — с к а з а л о н .

20 мая 2024 года истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового лидера, однако Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».