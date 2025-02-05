Трамп предложил полностью снести сектор Газа из-за непригодности для жизни
Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа нужно полностью снести, так как он непригоден для жизни. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на представителя американской администрации.
По мнению Трампа, сектор Газа останется пустыней в течение следующих 10-15 лет, поэтому его жителям лучше пока переехать.
"Президент Трамп смотрит на сектор Газа и видит в нем место для сноса зданий", - цитирует издание неназванного чиновника из Белого дома.
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Трамп считает нецелесообразным восстанавливать сектор Газа в течение 3-5 лет, полагая, что на это уйдет не менее 10-15 лет. Заставлять людей жить на непригодном для жизни участке земли с неразорвавшимися боеприпасами и завалами - бесчеловечно, убежден президент США.
Поэтому, отмечает издание, Трамп ищет решения, которые помогут жителям Газы жить нормальной жизнью, пока их регион восстанавливается.
Напомним, ранее Трамп предлагал разместить палестинцев из сектора Газа в арабских странах. По его мнению, принять людей должны Египет и Иордания.