Более миллиона румын, живущих на Украине, подвергаются угнетению и дискриминации со стороны режима Владимира Зеленского. Об этом заявила евродепутат, лидер партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости.

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Она считает, что Румыния может стать посредником в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта, чтобы «прекратить вражду и восстановить мир в регионе».

Зеленский намекнул на убийство Саркисяна украинскими спецслужбами

Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил Киев в разжигании конфликта. По его словам, действия украинских властей лишь разжигают конфликт, в результате чего граждане массово покидают страну.