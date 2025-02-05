Трамп заявил о «хороших разговорах» по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших разговорах» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме, передает «Интерфакс».

Трамп заявил о «хороших разговорах» по Украине
© globallookpress.com

«Думаю, у нас были очень хорошие разговоры. Мы работаем очень тяжело в контексте России и Украины», — сказал он, не приведя дополнительных подробностей.

В США заявили о намерении Трампа добиться мира на Украине переговорами

Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», сказал он.

Ранее Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. Он предупредил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».

В мире
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Путин
Соединенные Штаты
Украина