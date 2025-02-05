Трамп заявил о «хороших разговорах» по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших разговорах» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме, передает «Интерфакс».

« Д у м а ю , у н а с б ы л и о ч е н ь х о р о ш и е р а з г о в о р ы . М ы р а б о т а е м о ч е н ь т я ж е л о в к о н т е к с т е Р о с с и и и Украины», — сказал он, не приведя дополнительных подробностей.

В США заявили о намерении Трампа добиться мира на Украине переговорами

Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

« Я г о т о в , е с л и э т о б у д е т е д и н с т в е н н а я к о н ф и г у р а ц и я д л я д о с т и ж е н и я м и р а н а У к р а и н е » , — с к а з а л о н .

Ранее Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. Он предупредил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».