Трамп заявил о «хороших разговорах» по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших разговорах» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме, передает «Интерфакс».
«Думаю, у нас были очень хорошие разговоры. Мы работаем очень тяжело в контексте России и Украины», — сказал он, не приведя дополнительных подробностей.
В США заявили о намерении Трампа добиться мира на Украине переговорами
Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», — сказал он.
Ранее Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. Он предупредил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».