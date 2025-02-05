Трамп заявил о готовности США занять сектор Газа

США готовы взять сектор Газа и заняться расчисткой этого анклава. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Встреча двух лидеров прошла в Белом доме.

« М ы б у д е м в л а д е т ь э т и м у ч а с т к о м и б у д е м н е с т и о т в е т с т в е н н о с т ь з а д е м о н т а ж в с е х о п а с н ы х н е р а з о р в а в ш и х с я б о м б и д р у г о г о о р у ж и я н а э т о м у ч а с т к е , в ы р о в н я е м т е р р и т о р и ю и и з б а в и м с я о т р а з р у ш е н н ы х з д а н и й » , — с к а з а л Т р а м п .

Трамп предложил полностью снести сектор Газа из-за непригодности для жизни

Как отмечает Reuters, в это время у Белого дома проходил митинг в знак протеста визита Нетаньяху. Протестующие скандировали такие лозунги, как «Свободная Палестина» и выражали недовольство совместной политикой США и Израиля.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп считает сектор Газа непригодным для жизни. В связи с этим его необходимо полностью снести.