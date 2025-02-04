Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

« Я г о т о в , е с л и э т о б у д е т е д и н с т в е н н а я к о н ф и г у р а ц и я д л я д о с т и ж е н и я м и р а н а У к р а и н е » , — с к а з а л г л а в а г о с у д а р с т в а .

Осенью 2022 года Зеленский издал указ, который запрещает украинским властям вести прямые переговоры с Путиным. Глава Украины прежде не заявлял о готовности отменить это распоряжение.

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