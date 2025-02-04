Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
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Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», сказал глава государства.

Осенью 2022 года Зеленский издал указ, который запрещает украинским властям вести прямые переговоры с Путиным. Глава Украины прежде не заявлял о готовности отменить это распоряжение.

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Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил против переговоров с Путиным по Украине.

«Прекращение огня, которое лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, вознаградит насилие и обман Кремля», считает он.