Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что Трамп также подписал указы о выходе США из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и об оказании Соединенными Штатами «максимального давления на Иран». Комментируя последний, американский президент выразил надежду, что Вашингтону «не придется слишком часто его использовать».

Ранее Вашингтон вышел из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Напомним, что за девять дней своего президентства Трамп подписал 38 указов, что стало рекордным количеством за всю историю страны. При этом, согласно планам американского главы, их будет 100.