Гренландия изменила правила покупки недвижимости на фоне интереса Трампа к острову

Власти Гренландии на фоне чрезмерного интереса президента США Дональда Трампа к острову решили ужесточить правила покупки недвижимости. Об этом пишет портал Sermitsiaq.

Интерес со стороны иностранцев к приобретению недвижимости в Гренландии наблюдается после открытия аэропортов в столице Нуук и городе Илулиссат, а «текущая геополитическая ситуация» только усилила его, заметил министр жилищного строительства и инфраструктуры, Ханс Петер Поульсен.

Политик уточнил, что рынок недвижимости на острове относительно небольшой. Он добавил, что ужесточение правил покупки — в интересах местного населения, оно позволит предотвратить «значительный риск нарушения существующих балансов».

По данным портала, правительство острова и парламентский комитет финансов и налогов во вторник, 4 февраля, поддержали поправку, по которой приобретать недвижимость и земельные участки смогут только физические лица с датским гражданством либо те, кто в течение последних двух лет постоянно проживал на острове.

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Журналисты отметили, что законопроект будет подготовлен для рассмотрения к концу года.

Кроме того, парламент Гренландии принял к рассмотрению законопроект о запрете партиям принимать финансовую поддержку из-за рубежа.

В документе отмечается, что он был разработан на фоне «текущей ситуации, когда представители союзной великой державы выразили заинтересованность в захвате и контроле Гренландии».