Зеленский заявил о многомиллиардной коррупции на Украине
Владимир Зеленский заявил, что на Украине были обнаружены теневые коррупционные схемы, из-за которых уже были присвоены миллиарды гривен. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, раскрыть различные коррупционные схемы помогли кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины. Он также добавил, что факты финансовых преступлений уже расследуют соответствующие органы.
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«Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы уже у правоохранительных органов», — заявил он.
Ранее Зеленский попросил у Запада ядерное оружие.