Зеленский заявил о многомиллиардной коррупции на Украине

Владимир Зеленский заявил, что на Украине были обнаружены теневые коррупционные схемы, из-за которых уже были присвоены миллиарды гривен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, раскрыть различные коррупционные схемы помогли кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины. Он также добавил, что факты финансовых преступлений уже расследуют соответствующие органы.

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« Э т о к а с а е т с я и о л и г а р х о в , и ч и н о в н и к о в , и д е п у т а т о в , и т е х , к т о и с п о л ь з о в а л и л и и с п о л ь з у е т р а з л и ч н ы е ф о н д ы , ч т о б ы ф а к т и ч е с к и с к р ы в а т ь с р е д с т в а . М и л л и а р д ы г р и в е н . С о о т в е т с т в у ю щ и е м а т е р и а л ы у ж е у п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в » , — з а я в и л о н .

Ранее Зеленский попросил у Запада ядерное оружие.