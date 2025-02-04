Власти Чехии обозначили свою позицию по переговорам с Россией

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине. Об этом сообщается в статье «Европейской правды».

Министр отметил, что не стоит торопиться вступать в переговоры с Москвой, назвав такой шаг «капитуляций, замаскированной под дипломатию». По его мнению, Запад не должен позволить ослабнуть поддержке Киеву, поскольку это приведет к «господству» России, а также «дестабилизации и подрыву демократического мирового порядка».

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