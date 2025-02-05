В администрации нового президента США Дональда Трампа произошел раскол по поводу стратегии завершения украинского кризиса, пишет NBC News со ссылкой на источники, близкие к властям США и Украины. По словам собеседников канала, часть команды Трампа хочет усилить давление на Россию, а часть - на Украину.

Советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Украине Кит Келлог хотят использовать американское влияние, чтобы подтолкнуть Россию к «шагу назад». Другие сотрудники администрации выступают за сокращение миллиардов долларов помощи, которую США предоставили Украине при Джо Байдене.

Как отмечает NBC News, критики такого подхода говорят, что это «фактически разоружит» Украину и будет равносильно капитуляции Киева. Однако новый вице-президент США Джей Ди Вэнс активно критикует финансирование Украины, называя ее правительство «самым коррумпированным» в Европе и, возможно, в мире.

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В конце января Трамп заявил, что может ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время. Он пригрозил установить высокие пошлины на всё, что Россия продает США и другим странам. В то же время Трамп подчеркнул, что «любит россиян», и упомянул о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

По версии NBC News, тон Трампа стал более холодным, так как во время предвыборной кампании он обещал прекратить боевые действия «за 24 часа», но не сделал этого.

Администрация Трампа на прошлой неделе ненадолго задержала поставку оружия на Украину. По словам осведомленного источника NBC, почему было принято такое решение, неизвестно. Позже поставки возобновились.