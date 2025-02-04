Президент ЮАР ответил Маску на обвинения в геноциде белых

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса ответил американскому предпринимателю Илону Маску на его обвинения руководства страны в геноциде белых. Свой ответ глава ЮАР выложил на странице в социальной сети Х.

« П р а в и т е л ь с т в о Ю А Р н е к о н ф и с к о в ы в а л о н и к а к и х з е м е л ь . Н е д а в н о п р и н я т ы й З а к о н о б э к с п р о п р и а ц и и — э т о н е и н с т р у м е н т к о н ф и с к а ц и и , а п р е д у с м о т р е н н ы й К о н с т и т у ц и е й ю р и д и ч е с к и й п р о ц е с с , к о т о р ы й о б е с п е ч и в а е т д о с т у п о б щ е с т в е н н о с т и к з е м л е н а р а в н о п р а в н о й о с н о в е в с о о т в е т с т в и и с п о л о ж е н и я м и К о н с т и т у ц и и » , — с к а з а л г л а в а г о с у д а р с т в а .

Уроженец ЮАР Маск обвинил власти страны в геноциде белых после принятия закона об экспроприации земель. По мнению бизнесмена, этот закон является «открыто расистским».

CNN: Вашингтон охвачен хаосом из-за активности Маска

Ранее работу Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности государственного управления в администрации президента США Дональда Трампа назвали настоящим кошмаром.