Из США выдворили первую группу нелегальных мигрантов

Первый самолет с нелегальными мигрантами, выдворенными из США, прибыл в центр задержаний на американской военной базе в Гуантанамо. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает «Интерфакс».

Количество человек, находящихся на борту самолета, она не уточнила.

« Б о л е е м ы н е п о з в о л и м п р е в р а щ а т ь С Ш А в м и р о в о й р а с с а д н и к н е л е г а л ь н о й м и г р а ц и и » , — п р о к о м м е н т и р о в а л а м е р ы Б е л о г о д о м а Л е в и т т .

Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о ряде мер по борьбе с нелегальной миграцией в стране. В частности, он частично запретил гражданство по праву почвы, въезд просителей убежища, а также ввел режим ЧС на границе с Мексикой. За первые недели нахождения Трампа у власти были задержаны около трех тысяч нелегалов. Для размещения незаконных мигрантов он распорядился расширить возможности базы в Гуантанамо, где ранее содержались исламские радикалы из «Аль-Каиды»*, до 30 тысяч человек. Всего в США проживают около 11 миллионов незаконных мигрантов.

*запрещенная в РФ террористическая группировка