Из США выдворили первую группу нелегальных мигрантов
Первый самолет с нелегальными мигрантами, выдворенными из США, прибыл в центр задержаний на американской военной базе в Гуантанамо. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает «Интерфакс».
Количество человек, находящихся на борту самолета, она не уточнила.
«Более мы не позволим превращать США в мировой рассадник нелегальной миграции», — прокомментировала меры Белого дома Левитт.
Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о ряде мер по борьбе с нелегальной миграцией в стране. В частности, он частично запретил гражданство по праву почвы, въезд просителей убежища, а также ввел режим ЧС на границе с Мексикой. За первые недели нахождения Трампа у власти были задержаны около трех тысяч нелегалов. Для размещения незаконных мигрантов он распорядился расширить возможности базы в Гуантанамо, где ранее содержались исламские радикалы из «Аль-Каиды»*, до 30 тысяч человек. Всего в США проживают около 11 миллионов незаконных мигрантов.
*запрещенная в РФ террористическая группировка