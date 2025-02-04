Расчет ВЦИОМ предсказал победителя на выборах в Абхазии

Кандидат в президенты Бадра Гунба лидирует на предстоящих президентских выборах в Абхазии с показателем 42,3% избирателей. Это следует из электорального расчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе телефонного опроса граждан Республики Абхазия, проведенного 19-21 января.

Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля.

" Н а о с н о в е о п р о с н ы х д а н н ы х п р о и з в е д е н а к т у а л ь н ы й э л е к т о р а л ь н ы й р а с ч е т - н а и б о л е е в е р о я т н ы й и с х о д п р е д с т о я щ и х п р е з и д е н т с к и х в ы б о р о в в Республике Абхазия. Расчетный показатель явки на предстоящих выборах составляет 65%. Согласно электоральному расчету, действующий вице-президент республики Гунба Б. лидирует с показателем 42,3%. Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Ардзинба А. - 27,3%, Аршба Р. - 11,2%, Барциц О. - 9,6% и Хурхумал А. - 4,4%", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается, что большинство респондентов осведомлено, что выборы президента республики состоятся 15 февраля 2025 года (68%). 51% заявили, что обязательно примут участие в выборах главы государства, 18% затрудняются с ответом. То же количество опрошенных ответили, что скорее проголосуют на выборах, чем нет. Всего 9% точно не примут участие в выборах президента республики.

" Е с л и б ы в ы б о р ы п р е з и д е н т а Абхазии состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за действующего вице-президента республики Гунбу заявили 32% электорально активных жителей республики. Электоральные показатели других кандидатов выглядят так: Ардзинба - 15%, Барциц - 7%, Аршба - 5% и Хурхумал - 2%", - сообщает ВЦИОМ.

Актуальный электоральный расчет произведен на основе опросных данных - телефонного опроса граждан Республики Абхазия, проведенного 19-21 января 2025 года. Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ.

О выборах

Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба - бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение", Роберт Аршба - бывший председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц - бывший торговый представитель Абхазии в РФ, Бадра Гунба - вице-президент республики, Адгур Хурхумал - председатель правления коммерческого банка "Черноморский банк развития".

В Абхазии в день выборов в 35 округах откроется 152 избирательных участка. Два участка откроется в России (в Москве и Черкесске) и один - в турецкой Сакарье, где компактно проживают представители абхазской диаспоры.