В Белом доме не подтвердили обсуждение встречи Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что Вашингтон пока не готов обсуждать возможное место встречи лидеров России и США, а также говорить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Уолца, мировое сообщество активно поддерживает президента Дональда Трампа в стремлении завершить конфликт справедливым образом, чтобы избежать новых войн. Он отметил, что Белый дом получает различные отклики по этому вопросу, но пока не располагает информацией, которую можно было бы официально подтвердить.

Советник главы Белого дома также отказался обсуждать возможную площадку для переговоров Путина и Трампа. Он подчеркнул, что к сообщениям о подобных встречах следует относиться с осторожностью.

Ранее Трамп заявлял о намерении добиться урегулирования конфликта на Украине в кратчайшие сроки, однако конкретных предложений по мирному процессу от Вашингтона пока не поступало, передает «Радиоточка НСН».