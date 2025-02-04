Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении

Турция окажет необходимую поддержку Сирии в восстановлении. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Он отметил, что Анкара не оставит «своих братьев одних в самых безнадежных и трудных условиях и поддержит в новых».

« М ы о к а ж е м в с я ч е с к у ю п о д д е р ж к у С и р и и в е е в о с с т а н о в л е н и и » , — д о б а в и л Э р д о г а н п о с л е п е р е г о в о р о в в А н к а р е с и с п о л н я ю щ и м о б я з а н н о с т и п р е з и д е н т а С и р и и н а п е р е х о д н ы й п е р и о д А х м е д о м а ш - Ш а р а а .

Ранее сообщалось, что президент Турции планирует посетить Сирию в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.