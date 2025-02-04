Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении
Турция окажет необходимую поддержку Сирии в восстановлении. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
Он отметил, что Анкара не оставит «своих братьев одних в самых безнадежных и трудных условиях и поддержит в новых».
«Мы окажем всяческую поддержку Сирии в ее восстановлении», — добавил Эрдоган после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Ранее сообщалось, что президент Турции планирует посетить Сирию в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.