Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении

Турция окажет необходимую поддержку Сирии в восстановлении. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении
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Он отметил, что Анкара не оставит «своих братьев одних в самых безнадежных и трудных условиях и поддержит в новых».

«Мы окажем всяческую поддержку Сирии в ее восстановлении», добавил Эрдоган после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Ранее сообщалось, что президент Турции планирует посетить Сирию в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.