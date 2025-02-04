Зеленский объяснил свое отсутствие на инаугурации Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был приглашен на инаугурацию его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану, его слова приводит издание «Страна.ua».

Зеленский отметил, что его пригласили на мероприятие «в самых общих чертах». Он объяснил, что решил не ехать, поскольку его присутствие было бы неуместным. Глава государства подчеркнул, что хотел обсудить с Трампом урегулирование украинского конфликта, но тогда у американского политика «были свои проблемы на повестке дня».

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« В о з м о ж н о , э т о о д и н и з с а м ы х в а ж н ы х д н е й в е г о ж и з н и , в ж и з н и а м е р и к а н с к о г о н а р о д а , и я д у м а ю , ч т о с м о е й с т о р о н ы б ы л о п р о с т о н е о ч е н ь у м е с т н о п р и х о д и т ь . У н е г о н е б ы л о в р е м е н и д л я л и ч н о й в с т р е ч и » , — с к а з а л Зеленский.

Сам Трамп заявлял, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. При этом он отмечал, что если президент Украины сам захочет присутствовать на мероприятии, то он не будет этому препятствовать.