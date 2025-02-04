USAID отказывалось сообщать Белому дому детали расхода госсредств

Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации американского президента Дональда Трампа детали расходования государственных средств. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

По его словам, в некоторых случаях госсредства проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем попадают к предполагаемому получателю.

« U S A I D , в ч а с т н о с т и , о т к а з а л и с ь н а м ч т о - л и б о с к а з а т ь : " М ы н е с к а ж е м в а м , к у д а и д у т д е н ь г и , к о м у о н и п р и н а д л е ж а т , у к о г о о н и б ы л и , к а к о й п о д р я д ч и к " » , — с к а з а л Р у б и о .

Он отметил, что США не планируют прекратить оказание иностранной помощи, а сделают ее «осмысленной» и продвигающей американские национальные интересы. Рубио добавил, что она будет «приносить пользу надежным партнерам и союзникам Соединенных Штатов».