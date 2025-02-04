В заявлении Зеленского о переговорах заметили одну деталь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даты приездов членов администрации президента США Дональда Трампа на Украину уже назначены, однако он не смог их назвать. Эту деталь заметили в издании «Страна.ua».

«У главы Офиса президента был разговор с [Майком] Уолтцом, и с [Китом] Келлогом моя команда имела контакт. У нас уже есть рабочие даты, когда американская команда приедет. Будем вместе работать», сказал Зеленский.

Как отмечается в сообщении, украинский лидер при этом не назвал эти даты.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с советником Трампа по национальной безопасности Уолтцем. Он добавил, что стороны также обсудили подготовку к личному контакту Зеленского и Трампа.

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