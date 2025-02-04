На Украине назвали условия передачи ресурсов иностранцам

Проекты по добыче украинских редкоземельных металлов американскими инвесторами возможно реализовать лишь после конфликта. Об этом пишет издание «Страна.ua».

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« Л ю б ы е п р о е к т ы п о п е р е д а ч е п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х в н е ш н и м и н в е с т о р а м м о г у т б ы т ь р е а л и з о в а н ы т о л ь к о п р и у с л о в и и п р е к р а щ е н и я в о й н ы в У к р а и н е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В противном случае российские ВС могут ударить по украинским объектам, это создает большие риски для иностранных предпринимателей, отмечает издание.

До этого газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

Украина выдвинула условие США по доступу к редкоземельным ресурсам

Отмечается, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.