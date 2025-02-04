Мексика начала усиливать охрану границы с США

Власти Мексики приступили к усилению охраны границы с США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное СМИ.

Мексика начала усиливать охрану границы с США
© РИА Новости

Отмечается, что к утру 4 февраля на границу Мексики с США были перемещены 990 сотрудников Национальной гвардии. Всего же там планируют разместить до десяти тысяч сотрудников Нацгвардии и военнослужащих.

«Их задача состоит в пресечении наркотрафика, в частности, поставок фентанила, а также каналов нелегальной миграции в США», говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Мехико и Вашингтон договорились отсрочить на месяц введение 25% пошлин, которые с 4 февраля обещал ввести американский президент Дональд Трамп.