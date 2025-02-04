Мексика начала усиливать охрану границы с США

Власти Мексики приступили к усилению охраны границы с США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное СМИ.

Отмечается, что к утру 4 февраля на границу Мексики с США были перемещены 990 сотрудников Национальной гвардии. Всего же там планируют разместить до десяти тысяч сотрудников Нацгвардии и военнослужащих.

« И х з а д а ч а с о с т о и т в п р е с е ч е н и и н а р к о т р а ф и к а , в ч а с т н о с т и , п о с т а в о к ф е н т а н и л а , а т а к ж е к а н а л о в н е л е г а л ь н о й м и г р а ц и и в С Ш А » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Ранее сообщалось, что Мехико и Вашингтон договорились отсрочить на месяц введение 25% пошлин, которые с 4 февраля обещал ввести американский президент Дональд Трамп.