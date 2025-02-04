Зеленский признал, что предлагает Трампу ископаемые в отошедших РФ регионах

Большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, находятся на неподконтрольных Киеву территориях, признал Владимир Зеленский.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий. Тогда украинские СМИ написали, что значительная часть украинских редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Украинский журнал Forbes по состоянию на апрель 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины примерно в $15 трлн. При этом более 70% запасов ископаемых приходится на ДНР и ЛНР, а также Днепропетровскую область, приближение линии фронта к которой активно обсуждалось на Украине на прошлой неделе.
"Частично там [на неподконтрольных Киеву территориях] были действительно большие объемы наших полезных ископаемых", - сказал Зеленский после встречи в Киеве с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Фрагмент видео опубликовало агентство РБК-Украина.
"Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые и помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами, - продолжил он. - Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом в Нью-Йорке. Я ему говорил: "Мы будем только открыты, чтобы заходили инвестиции американских компаний, с удовольствием". Почему? Потому что, если это все будет под контролем России, туда зайдут другие страны, другие компании".
Поимо этого, Зеленский после встречи с Гросси заявил, что Украина собирается поднимать вопрос Запорожской АЭС на первой встрече с РФ "в дипломатическом формате".