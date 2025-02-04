Большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, находятся на неподконтрольных Киеву территориях, признал Владимир Зеленский.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий. Тогда украинские СМИ написали, что значительная часть украинских редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Украинский журнал Forbes по состоянию на апрель 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины примерно в $15 трлн. При этом более 70% запасов ископаемых приходится на ДНР и ЛНР, а также Днепропетровскую область, приближение линии фронта к которой активно обсуждалось на Украине на прошлой неделе.

" Ч а с т и ч н о т а м [ н а н е п о д к о н т р о л ь н ы х Киеву территориях] были действительно большие объемы наших полезных ископаемых", - сказал Зеленский после встречи в Киеве с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Фрагмент видео опубликовало агентство РБК-Украина.

" М ы о т к р ы т ы к т о м у , ч т о в с е э т о м о ж е т б ы т ь р а з р а б о т а н о с н а ш и м и п а р т н е р а м и , к о т о р ы е и п о м о г а ю т н а м з а щ и т и т ь н а ш у з е м л ю и т о л к а ю т в р а г а н а з а д с в о и м о р у ж и е м , с в о и м п р и с у т с т в и е м , с а н к ц и о н н ы м и п а к е т а м и , - п р о д о л ж и л о н . - Я о б э т о м г о в о р и л е щ е в с е н т я б р е , к о г д а у н а с б ы л а в с т р е ч а с п р е з и д е н т о м Трампом в Нью-Йорке. Я ему говорил: "Мы будем только открыты, чтобы заходили инвестиции американских компаний, с удовольствием". Почему? Потому что, если это все будет под контролем России, туда зайдут другие страны, другие компании".

Поимо этого, Зеленский после встречи с Гросси заявил, что Украина собирается поднимать вопрос Запорожской АЭС на первой встрече с РФ "в дипломатическом формате".