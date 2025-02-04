Трамп рассказал, сколько времени уйдет на восстановление сектора Газа

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что восстановление сектора Газа займет 10-15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как рассказали собеседники издания из администрации Белого дома, Трамп видит сектор Газа как «место для сноса», в котором «бесчеловечно заставлять кого-либо жить». По его мнению, территория Газы стала непригодной для проживания.

Помимо этого источники также рассказали о том, что Трамп собирается поднять вопрос второго этапа сделки между Израилем и ХАМАС во время своей встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее Трамп назвал нехорошим соотношение размеров Израиля и региона Ближнего Востока.