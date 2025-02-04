CNN: Вашингтон охвачен хаосом из-за активности Маска

Вашингтон охвачен хаосом из-за активных действий Илона Маска, который взял на себя роль реформатора федеральных агентств США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации и документы, предоставленные командой главы нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией (Department of Government Efficiency).

Маск и его представители начали радикальную перестройку работы ряда федеральных учреждений, что вызвало волну недовольства среди сотрудников и чиновников, отмечает телекомпания. По данным источников, команда Маска получила доступ к конфиденциальным документам, отключила сайты некоторых агентств и приостановила работу ключевых программ.

Одним из наиболее заметных шагов стало вмешательство в деятельность Агентства по международному развитию США (USAID), где сотрудников обязали не выходить на работу до завершения "ревизии". Это вызвало обеспокоенность как внутри страны, так и за рубежом, поскольку многие гуманитарные программы зависят от USAID.

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Критики обвиняют Маска в попытке подорвать стабильность федеральной системы, тогда как его сторонники считают, что такие меры необходимы для повышения эффективности и сокращения бюрократии. CNN подчеркивает, что пока остается неясным, как долго продлится эта кампания и какие долгосрочные последствия она повлечет для работы правительства США. Однако уже сейчас очевидно, что Вашингтон столкнулся с беспрецедентной ситуацией.