Зеленский заявил о первых контактах с командой Трампа

Киев провел первые контакты со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом и другими представителями команды американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

« У н а с п р о х о д я т к о н т а к т ы м е ж д у н а ш и м и к о м а н д а м и . С К е л л о г о м м о я к о м а н д а и м е л а к о н т а к т в ч е р а » , — з а я в и л у к р а и н с к и й л и д е р .

Он добавил, что глава Офиса президента Андрей Ермак также провел переговоры с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем. Чему именно были посвящены переговоры, не уточняется.

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Ранее Келлог заявил о необходимости провести выборы на Украине до конца 2025 года. По словам спецпредставителя, многие страны не останавливают электоральные процессы даже во время боевых действий.