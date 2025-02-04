Желание президента США Дональда Трампа получить украинские редкоземельные металлы является справедливым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает «РБК-Украина».

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

« М ы о т к р ы т ы к т о м у , ч т о в с е э т о ( п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е . — р е д . ) м о ж е т б ы т ь р а з р а б о т а н о с н а ш и м и п а р т н е р а м и , к о т о р ы е п о м о г а ю т н а м з а щ и т и т ь н а ш у з е м л ю и т о л к а ю т в р а г а о б р а т н о с в о и м о р у ж и е м , с в о и м п р и с у т с т в и е м , с а н к ц и о н н ы м и п а к е т а м и . И э т о с о в е р ш е н н о с п р а в е д л и в о . Я о б э т о м г о в о р и л е щ е в с е н т я б р е , к о г д а у н а с б ы л а в с т р е ч а с п р е з и д е н т о м Т р а м п о м » , — о т м е т и л З е л е н с к и й .

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия.