Сийярто назвал «позорной» деятельность главы Еврокомиссии
Политика, которую проводила в последние пять лет Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен, привела к изоляции Евросоюза от двух основных экономических центров в мире — США и КНР — и его проигрышу в конкурентной борьбе. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
Он назвал данную политику «провальной» и «некомпетентной», отметив, что главная ошибка Брюсселя заключается в стремлении решать экономические вопросы для достижения своих политических целей.
«Это привело к тому, что Евросоюз теперь изолировал себя от двух крупнейших игроков мировой экономики — США и Китая. Мы считаем, что позорная деятельность Урсулы фон дер Ляйен за последние пять лет привела к тому, что Евросоюз вступает в новую экономическую эпоху, имея худшую позицию среди крупнейших игроков мировой экономики», — сказал Сийярто.
По его словам, десять лет назад среди ста ведущих компаний мира 36 были зарегистрированы в Европе, а сейчас их число сократилось до 14, а в первой десятке и вовсе до нуля. Таким образом доля ЕС в мировой экономике упала с 22 до 17%.
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«Соединенные Штаты все дальше уходят вперед, а Китай догнал и обогнал нас», — указал глава МИД Венгрии.
Также Сийярто отметил, что в последние годы ЕК не заключила ни одного соглашения о защите инвестиций, а подготовка соглашений о свободной торговле продвигается крайне медленно.