Политика, которую проводила в последние пять лет Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен, привела к изоляции Евросоюза от двух основных экономических центров в мире — США и КНР — и его проигрышу в конкурентной борьбе. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он назвал данную политику «провальной» и «некомпетентной», отметив, что главная ошибка Брюсселя заключается в стремлении решать экономические вопросы для достижения своих политических целей.

« Э т о п р и в е л о к т о м у , ч т о Е в р о с о ю з т е п е р ь и з о л и р о в а л с е б я о т д в у х к р у п н е й ш и х и г р о к о в м и р о в о й э к о н о м и к и — С Ш А и К и т а я . М ы с ч и т а е м , ч т о п о з о р н а я д е я т е л ь н о с т ь У р с у л ы ф о н д е р Л я й е н з а п о с л е д н и е п я т ь л е т п р и в е л а к т о м у , ч т о Е в р о с о ю з в с т у п а е т в н о в у ю э к о н о м и ч е с к у ю э п о х у , и м е я х у д ш у ю п о з и ц и ю с р е д и к р у п н е й ш и х и г р о к о в м и р о в о й э к о н о м и к и » , — с к а з а л С и й я р т о .

По его словам, десять лет назад среди ста ведущих компаний мира 36 были зарегистрированы в Европе, а сейчас их число сократилось до 14, а в первой десятке и вовсе до нуля. Таким образом доля ЕС в мировой экономике упала с 22 до 17%.

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« С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы в с е д а л ь ш е у х о д я т в п е р е д , а К и т а й д о г н а л и о б о г н а л н а с » , — у к а з а л г л а в а М И Д В е н г р и и .

Также Сийярто отметил, что в последние годы ЕК не заключила ни одного соглашения о защите инвестиций, а подготовка соглашений о свободной торговле продвигается крайне медленно.