Эрдоган принял нового президента Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре своего сирийского коллегу Ахмеда аш-Шараа, возглавляющего новое руководство страны.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

« П р е з и д е н т Турции Реджеп Тайип Эрдоган и исполняющий обязанности президента Сирии Ахмад аш-Шараа начали свою встречу во вторник в Президентском комплексе в турецкой столице Анкаре», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно уточняется, что по приглашению турецкого лидера аш-Шараа выступит с ним на совместной пресс-конференции, а также примет участие в деловом ужине.

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Ранее бывший глава МВД Сирии Мохаммед аш-Шаар сдался новым властям, добровольно выйдя на контакт с силовыми структурами. Известно, что он имеет боевой опыт в ходе гражданской войны в Ливане в 1980-е годы. Также он получил должность главы МВД во время начала внутриполитического кризиса в Сирии в 2011 году и пробыл на этом посту вплоть до 2018 года.