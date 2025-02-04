Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что Вашингтон пока не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов до конца 2025 года.

« О д н а к о е с л и к о м а н д а п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а Т р а м п а б у д е т е г о п о д н и м а т ь , У к р а и н а г о т о в а к о б с у ж д е н и ю » , — д о б а в и л а М а р к а р о в а .

При этом, по ее словам, при обсуждении выборов в 2023-2024 годах, Киев настаивал на том, что они возможны только после завершения конфликта.

Глава МИД Украины ответил Путину по поводу легитимности Зеленского

Напомним, что 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить. Таким образом Зеленский в настоящее время занимает свой пост нелегитимно.